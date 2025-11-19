JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

JPMorgan Chase-Investment 19.11.2025 16:04:45

Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien verdienen können.

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 133,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,716 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (299,41 USD), wäre die Investition nun 22 370,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 123,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 815,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
JPMorgan Chase & Co.

