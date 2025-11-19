JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Investment
|
19.11.2025 16:04:45
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 133,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74,716 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (299,41 USD), wäre die Investition nun 22 370,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 123,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 815,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
