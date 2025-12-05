Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: Wäre eine Nike-Kapitalanlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Nike-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Nike-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66,17 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Nike-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,114 Nike-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 65,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 992,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 96,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at