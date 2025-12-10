NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.12.2025 16:05:00

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 135,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 09.12.2025 136,94 USD wert, da der Schlussstand 184,97 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,94 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten