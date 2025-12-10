NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Langfristige Investition
|
10.12.2025 16:05:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 135,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 09.12.2025 136,94 USD wert, da der Schlussstand 184,97 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,94 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
18:02
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:02
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
16:02