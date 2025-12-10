Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 135,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,740 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 09.12.2025 136,94 USD wert, da der Schlussstand 184,97 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,94 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at