Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingefahren

Am 08.02.2021 wurde das Salesforce-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 238,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,419 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Salesforce-Papiere wären am 07.02.2024 120,89 USD wert, da der Schlussstand 288,84 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 120,89 USD entspricht einer Performance von +20,89 Prozent.

Salesforce war somit zuletzt am Markt 276,30 Mrd. USD wert. Salesforce-Anteile wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Ein Salesforce-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at