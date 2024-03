Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 3 Jahren verdient

Salesforce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 210,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 4,745 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.03.2024 1 441,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 303,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,13 Prozent angezogen.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 289,80 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at