Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Verizon-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,38 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 225,327 Verizon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 40,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 211,36 USD wert. Mit einer Performance von -7,89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Verizon jüngst 171,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at