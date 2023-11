Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Walmart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Walmart-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Walmart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,666 Walmart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2023 gerechnet (155,86 USD), wäre das Investment nun 103,74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent.

Der Walmart-Wert an der Börse wurde auf 416,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at