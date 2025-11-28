Nike Aktie

Rentable Nike-Investition? 28.11.2025 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nike-Aktie 134,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,745 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 64,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,08 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Nike einen Börsenwert von 95,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

