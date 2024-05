Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent stärker bei 39 558,11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,376 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39 591,28 Zählern und damit 0,405 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (39 431,51 Punkte).

Bei 39 616,41 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39 371,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 37 983,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 424,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 300,62 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,89 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 1,77 Prozent auf 31,05 USD), JPMorgan Chase (+ 1,40 Prozent auf 201,51 USD), Boeing (+ 1,30 Prozent auf 180,76 USD), American Express (+ 1,21 Prozent auf 241,53 USD) und Goldman Sachs (+ 1,08 Prozent auf 458,47 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-0,91 Prozent auf 59,86 USD), Coca-Cola (-0,75 Prozent auf 63,10 USD), Visa (-0,59 Prozent auf 277,74 USD), Chevron (-0,56 Prozent auf 163,61 USD) und Merck (-0,49 Prozent auf 128,66 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 17 067 384 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,858 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,84 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at