Ehemaliger Post-Generaldirektor Anton Wais mit 76 Jahren verstorben

Der frühere langjährige Generaldirektor der teilstaatlichen Österreichischen Post, Anton Wais, ist tot. Der gebürtige Wiener ist im Alter von 76 Jahren verstorben, teilte die Post am Mittwoch mit. Wais war von 1999 bis 2009 Chef des Unternehmens. Die Beisetzung habe im engsten Freundes- und Familienkreis stattgefunden. Wais hat die Post in seiner Zeit als Chef von einem klassischen Staatsbetrieb in ein börsennotiertes Unternehmen umgewandelt und kräftig in Europa expandiert.

Wais war 2009 überraschend aus gesundheitlichen Gründen als Postchef zurückgetreten. In einem Interview blickte er damals auf eine erfolgreiche Zeit zurück, es sei ihm gelungen, das Unternehmen von einem politik- zu einem industriell-geführten Logistikkonzern umzuwandeln. Wais hatte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre in Wien studiert und war von 1996 bis 1999 im Vorstand von Siemens Österreich tätig.

"Anton Wais hat die Post zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb umgebaut und vor allem mit dem Börsengang einen maßgeblichen Grundstein zur positiven Weiterentwicklung gelegt. Nicht zuletzt dank seiner Visionen und seinem eingeschlagenen Weg ist die Österreichische Post heute das, was sie ist - eine der erfolgreichsten Postgesellschaften der Welt", hieß es dazu in einem internen Schreiben des Unternehmens.

cgh/kan

