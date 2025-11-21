Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien der heimischen Post von 33,70 auf 31,00 Euro gesenkt. Das neutrale Anlagevotum "Hold bestätigte zuständige Experte Christoph Schultes.

Die Neunmonatszahlen hätten mit 2,21 Milliarden Euro Umsatz und einem EBIT von 135 Mio. Euro den Schätzungen entsprochen, schrieb Schultes in der Analyse. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deute jedoch darauf hin, dass Umsatz und EBIT niedriger ausfallen, als ursprünglich erwartet. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarte die Post eine "stabile Ergebnisentwicklung im Rahmen der Vorjahre", so Schultes.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 1,87 Euro für 2025, sowie 1,90 bzw. 2,01 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,80 Euro für 2025, sowie 1,85 bzw. 1,90 Euro für 2026 bzw. 2027.

Die Titel gewannen am Freitag im frühen Handel an der Wiener Börse 0,17 Prozent auf 29,95 Euro.

