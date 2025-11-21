ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Österreichische Post eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug an diesem Tag 28,70 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 348,432 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 29,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 418,12 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,18 Prozent angezogen.

Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at