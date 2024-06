EON SE-Analyse: Barclays Capital verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der steigende Strombedarf für Rechenzentren dürfte sich ausgehend von US-Energiewerten auf europäische Stromversorger ausweiten, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während sich dies bei Fortum im Kurs schon widerspiegele, sieht er kurzfristig deutliche Antreiber für die Aktien von RWE und Veolia. Für Eon erhöhte er leicht seine kurzfristigen Erwartungen an den Gewinn Aktie.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 12,65 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 18,62 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 850 591 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2024 legte die Aktie um 8,4 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 14.08.2024 terminiert.

