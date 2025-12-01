Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag leichter

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr 1,43 Prozent auf 23 528,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 502,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 750,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 945,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 046,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 653,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 17,85 Prozent zu Buche. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 2,20 Prozent auf 118,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 58,79 EUR), Symrise (+ 0,73 Prozent auf 71,96 EUR), Brenntag SE (+ 0,67 Prozent auf 49,78 EUR) und adidas (+ 0,62 Prozent auf 161,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Airbus SE (-7,67 Prozent auf 188,96 EUR), Rheinmetall (-4,32 Prozent auf 1 416,50 EUR), MTU Aero Engines (-3,32 Prozent auf 340,60 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR) und Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 112,35 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 041 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,453 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

