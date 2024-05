EON SE-Analyse: Bernstein Research stuft EON SE-Aktie mit Market-Perform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran zog in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ein Fazit der abgelaufenen Berichtssaison zum ersten Quartal. Die diesjährigen Zielsetzungen wirkten entschärft angesichts des starken Jahresauftakts vieler Unternehmen. Versorger wie Eon zeigten aufgrund der im Jahr 2023 vollzogenen Preiserhöhungen weiterhin eine starke Entwicklung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von EON SE legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,38 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,09 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 428 850 EON SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,1 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 14.08.2024 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 19:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 04:55 / UTC



