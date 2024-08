EON SE-Analyse: UBS AG stuft EON SE-Aktie mit Buy ein

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energiekonzern liefere kontinuierlich ab, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gewartet werde aber auf klare Regularien in Deutschland.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 17:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 12,06 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 32,67 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 4 564 894 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 3,3 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

