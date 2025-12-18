STRABAG Aktie

18.12.2025 09:36:23

EQS-Adhoc: Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf
Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt

18.12.2025 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt

Der Vorstand der STRABAG SE informiert hiermit, dass die Gespräche mit der VIACAMA AG (vormals VAMED AG) beendet wurden und STRABAG daher die AKH-Betriebsführungsgesellschaft, VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., nicht erwerben wird.


Ende der Insiderinformation

18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 22422 – 1089
Fax: +43 1 22422 - 1177
E-Mail: investor.relations@strabag.com
Internet: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2247838

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247838  18.12.2025 CET/CEST

