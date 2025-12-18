STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
18.12.2025 09:36:23
EQS-Adhoc: Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt
|
EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf
Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt
Der Vorstand der STRABAG SE informiert hiermit, dass die Gespräche mit der VIACAMA AG (vormals VAMED AG) beendet wurden und STRABAG daher die AKH-Betriebsführungsgesellschaft, VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., nicht erwerben wird.
Ende der Insiderinformation
18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 22422 – 1089
|Fax:
|+43 1 22422 - 1177
|E-Mail:
|investor.relations@strabag.com
|Internet:
|www.strabag.com
|ISIN:
|AT000000STR1
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2247838
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2247838 18.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
11:08
|Strabag übernimmt AKH-Betriebsführung doch nicht (APA)
|
09:36
|EQS-Adhoc: Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place (EQS Group)
|
09:36
|EQS-Adhoc: Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt (EQS Group)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|Gewinne in Wien: ATX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)