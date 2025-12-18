EQS-Adhoc: Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Ankauf

Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt



18.12.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Beabsichtigte Übernahme der AKH-Betriebsführungsgesellschaft durch STRABAG findet nicht statt



Der Vorstand der STRABAG SE informiert hiermit, dass die Gespräche mit der VIACAMA AG (vormals VAMED AG) beendet wurden und STRABAG daher die AKH-Betriebsführungsgesellschaft, VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., nicht erwerben wird.

