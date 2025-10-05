EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

EQS-Ad-hoc: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen

Hannover Rück passt Dividendenpolitik an



05.10.2025 / 19:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kontakt:

Investor & Rating Agency Relations

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

E-Mail: karl.steinle@hannover-re.com



External Communications:

Oliver Süss

Tel. +49 511 5604-1502

E-Mail: oliver.suess@hannover-re.com



Investor Relations:

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

E-Mail: axel.bock@hannover-re.com

Der Vorstand der Hannover Rück hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden.Kontakt:Investor & Rating Agency RelationsKarl SteinleTel. +49 511 5604-1500E-Mail: karl.steinle@hannover-re.comExternal Communications:Oliver SüssTel. +49 511 5604-1502E-Mail: oliver.suess@hannover-re.comInvestor Relations:Axel BockTel. +49 511 5604-1736E-Mail: axel.bock@hannover-re.com



Ende der Insiderinformation

05.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

