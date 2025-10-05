EQS-Adhoc: Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

05.10.2025

Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

Hannover Rück passt Dividendenpolitik an

05.10.2025
Der Vorstand der Hannover Rück hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden.
Kontakt:
Investor & Rating Agency Relations
Karl Steinle
Tel. +49 511 5604-1500
E-Mail: karl.steinle@hannover-re.com

External Communications:
Oliver Süss
Tel. +49 511 5604-1502
E-Mail: oliver.suess@hannover-re.com

Investor Relations:
Axel Bock
Tel. +49 511 5604-1736
E-Mail: axel.bock@hannover-re.com
 


