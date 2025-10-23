EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge

EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge

Taufkirchen, 23. Oktober 2025 – Der Vorstand der HENSOLDT AG hat heute insbesondere auf Basis jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr sowie einer Gesamtbewertung der für 2025 noch erwarteten Auftragseingänge und der operativen Auslastung den kapitalmarktbezogenen Ausblick (Guidance) für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt angepasst bzw. konkretisiert. Das Book-to-Bill-Verhältnis wird von bislang ca. 1,2x auf 1,6x bis 1,9x des Umsatzes angehoben.

wird von bislang ca. 1,2x auf des Umsatzes angehoben. Der Umsatz wird von der derzeitigen Bandbreite von 2.500–2.600 Mio. EUR auf ca. 2.500 Mio. EUR konkretisiert.

2.500–2.600 Mio. EUR auf ca. Die bereinigte EBITDA-Marge wird von derzeit ca. 18% auf 18% oder höher konkretisiert. Das Book-to-Bill-Verhältnis bezeichnet das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen im betrachteten Zeitraum.

Die bereinigte-EBITDA-Marge entspricht der von HENSOLDT verwendeten alternativen Leistungskennzahl, die um Sondereffekte bereinigt werden; weiterführende Erläuterungen erfolgen im Geschäftsbericht und in den Quartalsunterlagen.

Die aktualisierte Guidance steht – wie branchenüblich – unter den üblichen Annahmen und Risiken, u. a. dem rechtzeitigen Wirksamwerden der vorgesehenen Beschlüsse, der zeitgerechten Vertragsunterzeichnung und -ausführung, behördlichen Genehmigungen, der Material- und Teileverfügbarkeit, der wirtschaftlichen Lage von Lieferanten, der termingerechten Abnahme durch Kunden sowie geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen. Verschiebungen in Timing und phasenweiser Erfassung von Auftragseingängen und Umsätzen sind möglich.

Weitere Elemente der bestehenden kurz- und mittelfristigen Guidance bleiben unberührt, sofern vorstehend nichts Abweichendes dargestellt ist.

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. HENSOLDT übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit hierzu keine gesetzliche Pflicht besteht.

Kontakt

Investor Relations, HENSOLDT AG

E-Mail: investorrelations@hensoldt.net | Tel.: +49.89.51518.2038

