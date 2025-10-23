HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
23.10.2025 19:48:13
EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge
|
EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
HENSOLDT hebt Erwartung für Book-to-Bill-Verhältnis an und konkretisiert den Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge
Taufkirchen, 23. Oktober 2025 – Der Vorstand der HENSOLDT AG hat heute insbesondere auf Basis jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr sowie einer Gesamtbewertung der für 2025 noch erwarteten Auftragseingänge und der operativen Auslastung den kapitalmarktbezogenen Ausblick (Guidance) für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt angepasst bzw. konkretisiert.
Die bereinigte-EBITDA-Marge entspricht der von HENSOLDT verwendeten alternativen Leistungskennzahl, die um Sondereffekte bereinigt werden; weiterführende Erläuterungen erfolgen im Geschäftsbericht und in den Quartalsunterlagen.
Die aktualisierte Guidance steht – wie branchenüblich – unter den üblichen Annahmen und Risiken, u. a. dem rechtzeitigen Wirksamwerden der vorgesehenen Beschlüsse, der zeitgerechten Vertragsunterzeichnung und -ausführung, behördlichen Genehmigungen, der Material- und Teileverfügbarkeit, der wirtschaftlichen Lage von Lieferanten, der termingerechten Abnahme durch Kunden sowie geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen. Verschiebungen in Timing und phasenweiser Erfassung von Auftragseingängen und Umsätzen sind möglich.
Weitere Elemente der bestehenden kurz- und mittelfristigen Guidance bleiben unberührt, sofern vorstehend nichts Abweichendes dargestellt ist.
Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. HENSOLDT übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit hierzu keine gesetzliche Pflicht besteht.
Kontakt
Investor Relations, HENSOLDT AG
E-Mail: investorrelations@hensoldt.net | Tel.: +49.89.51518.2038
Ende der Insiderinformation
23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (89) 51518-0
|E-Mail:
|info@hensoldt.net
|Internet:
|www.hensoldt.net
|ISIN:
|DE000HAG0005
|WKN:
|HAG000
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2217958
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2217958 23.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!