WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

18.12.2025 09:36:23

EQS-Adhoc: Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place

EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Key word(s): Acquisition
Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place

18-Dec-2025 / 09:36 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place

The Management Board of STRABAG SE hereby informs that the discussions with VIACAMA AG (formerly VAMED AG) have been terminated and that STRABAG will therefore not acquire VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., the company operating Vienna General Hospital (AKH).


End of Inside Information

18-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Vienna
Austria
Phone: +43 1 22422 – 1089
Fax: +43 1 22422 - 1177
E-mail: investor.relations@strabag.com
Internet: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2247838

 
End of Announcement EQS News Service

2247838  18-Dec-2025 CET/CEST

