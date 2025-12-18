STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|
18.12.2025 09:36:23
EQS-Adhoc: Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place
|
EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Key word(s): Acquisition
Intended acquisition of AKH operating company by STRABAG will not take place
The Management Board of STRABAG SE hereby informs that the discussions with VIACAMA AG (formerly VAMED AG) have been terminated and that STRABAG will therefore not acquire VKMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., the company operating Vienna General Hospital (AKH).
End of Inside Information
18-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43 1 22422 – 1089
|Fax:
|+43 1 22422 - 1177
|E-mail:
|investor.relations@strabag.com
|Internet:
|www.strabag.com
|ISIN:
|AT000000STR1
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2247838
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2247838 18-Dec-2025 CET/CEST
