EQS-Adhoc: RENK Group AG: Optionsausübung durch KNDS N.V.

EQS-Ad-hoc: RENK Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

RENK Group AG: Optionsausübung durch KNDS N.V.



28.07.2025 / 16:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Kontakt:

Herr Fabian Klee

Head of Corporate Communications und Unternehmenssprecher



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49 160 7154 647 Augsburg, 28. Juli 2025 – Der RENK Group AG ("RENK") ist bekannt geworden, dass KNDS N.V. 9.166.667 Aktien an RENK von der Rebecca BidCo S.à r.l. erwerben wird. Gemäß den RENK bekannten Informationen wird KNDS N.V. darüber hinaus keine weiteren Aktien im Rahmen der am 10. Februar 2025 von RENK kommunizierten Optionsausübung von der Rebecca BidCo S.à r.l. erwerben.Kontakt:Herr Fabian KleeHead of Corporate Communications und UnternehmenssprecherGögginger Straße 7386159 Augsburg+49 160 7154 647



Ende der Insiderinformation

28.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com