EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe regelt Aufsichtsratsvorsitz neu

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe regelt Aufsichtsratsvorsitz neu



24.05.2024 / 18:24 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat in seiner heutigen im Anschluss an die 33. Hauptversammlung der VIG abgehaltenen konstituierenden Sitzung

Dr. Rudolf Ertl zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er übernimmt diese Funktion bis

30. Juni 2025. Weiters hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass Dr. Peter Thirring mit Ablauf seiner Cooling-Off-Periode ab 1. Juli 2025 den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen wird.





