Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
18.12.2025 12:59:54
EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford announces that a capital decrease has become effective
|
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Corporate Action
Wolford announces that the simplified capital decrease pursuant to §§ 182 et seq AktG, as resolved by the Annual General Meeting on 29 July 2025, has been entered into the companies’ register and has become effective. The company's share capital, previously EUR 71,368,545.60, divided into 14,868,447 ordinary shares, was thereby reduced by EUR 56,500,098.60 to EUR 14,868,447.
End of Inside Information
18-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Austria
|Phone:
|+43/5574/6900
|E-mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2248386
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2248386 18-Dec-2025 CET/CEST
