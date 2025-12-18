Wolford Aktie

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

18.12.2025 12:59:54

EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford announces that a capital decrease has become effective

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Corporate Action
Wolford AG: Wolford announces that a capital decrease has become effective

18-Dec-2025 / 12:59 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wolford announces that the simplified capital decrease pursuant to §§ 182 et seq AktG, as resolved by the Annual General Meeting on 29 July 2025, has been entered into the companies’ register and has become effective. The company's share capital, previously EUR 71,368,545.60, divided into 14,868,447 ordinary shares, was thereby reduced by EUR 56,500,098.60 to EUR 14,868,447.
 


End of Inside Information

18-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Phone: +43/5574/6900
E-mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart; Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2248386

 
End of Announcement EQS News Service

2248386  18-Dec-2025 CET/CEST

