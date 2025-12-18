Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
18.12.2025 12:59:54
EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford gibt Wirksamkeit einer Kapitalherabsetzung bekannt
|
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Wolford AG gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 29.7.2025 beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 182 ff AktG im Firmenbuch eingetragen wurde und nunmehr wirksam ist. Das Grundkapital der Gesellschaft von bisher EUR 71.368.545,60, eingeteilt in 14.868.447 Stammaktien, wurde dadurch um EUR 56.500.098,60 auf nunmehr EUR 14.868.447,00 herabgesetzt.
Ende der Insiderinformation
18.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Telefon:
|+43/5574/6900
|E-Mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2248386
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248386 18.12.2025 CET/CEST
