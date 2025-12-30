Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,43 Prozent stärker bei 2 644,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,011 Prozent fester bei 2 607,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 607,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 644,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 602,51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 492,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 317,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 826,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 44,84 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 644,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,71 Prozent auf 3,50 EUR), FACC (+ 4,74 Prozent auf 11,48 EUR), STRABAG SE (+ 2,66 Prozent auf 81,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-1,74 Prozent auf 0,45 EUR), Polytec (-0,90 Prozent auf 3,30 EUR), UBM Development (-0,75 Prozent auf 19,85 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,34 Prozent auf 5,80 EUR) und CA Immobilien (-0,27 Prozent auf 22,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 254 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,263 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

