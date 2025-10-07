Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

07.10.2025 15:28:23

EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Hannover Rück SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

07.10.2025 / 15:28 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Hannover Rück SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 10, 2025
Address: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/

Language: English
Date of disclosure: November 10, 2025
Address: https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/

07.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Germany
Internet: www.hannover-re.com

 
End of News EQS News Service

2209386  07.10.2025 CET/CEST

