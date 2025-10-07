EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Hannover Rück SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Hannover Rück SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 10, 2025Address: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/ Language: EnglishDate of disclosure: November 10, 2025Address: https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/

