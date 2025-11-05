RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

05.11.2025 08:52:43

EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

05.11.2025 / 08:52 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RWE Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2025
Address: https://www.rwe.com/rwe-zwischenmitteilung-Q1-Q3-2025

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2025
Address: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-statement-Q1-Q3-2025

05.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2223968  05.11.2025 CET/CEST

04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
