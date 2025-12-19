Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
19.12.2025 10:00:03
EQS-AFR: Schaeffler AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schaeffler AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Schaeffler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort: https://www.schaeffler.com/de/investor-relations/veranstaltungen-publikationen/ergebnisveroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort: https://www.schaeffler.com/en/investor-relations/events-publications/earnings-releases/
