Schaeffler Aktie
|6,84EUR
|-0,13EUR
|-1,80%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
04.11.2025 11:01:10
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Eckdaten bestätigt, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,92%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
