04.11.2025 09:30:02

Schaeffler Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung der Margen und Barmittelzuflüsse zeuge von Erfolgen der Effizienzmaßnahmen und vermutlich auch den Fortschritten in der Integration von Vitesco Technologies, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Nach ihrem guten Lauf hätten es die Aktien schwer, die Aussichten insbesondere durch humanoide Roboter blieben aber eine Stütze./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,80 € 		Abst. Kursziel*:
17,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Schaeffler Buy Warburg Research
28.10.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Schaeffler AG 6,77 -2,80% Schaeffler AG

09:30 Schaeffler Buy Warburg Research
09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
