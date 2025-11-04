Schaeffler Aktie
|6,75EUR
|-0,22EUR
|-3,09%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung der Margen und Barmittelzuflüsse zeuge von Erfolgen der Effizienzmaßnahmen und vermutlich auch den Fortschritten in der Integration von Vitesco Technologies, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Nach ihrem guten Lauf hätten es die Aktien schwer, die Aussichten insbesondere durch humanoide Roboter blieben aber eine Stütze./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,80 €
|
Abst. Kursziel*:
17,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Analysen zu Schaeffler AGmehr Analysen
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|11.04.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|6,77
|-2,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:18
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:56
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.