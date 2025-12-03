Schaeffler Aktie
|7,04EUR
|0,03EUR
|0,43%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,67%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
