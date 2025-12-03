Schaeffler Aktie

7,04EUR 0,03EUR 0,43%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

03.12.2025 12:21:25

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Unternehmensveranstaltung mit Fokus auf das Geschäft mit humanoiden Robotern mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Hold" belassen. Sie habe sich inzwischen von den Stärken des Auto- und Industriezulieferers in diesem Bereich und vom Mangel an echter Konkurrenz überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess am Mittwoch. Mit seiner guten Positionierung bieter dieser Markt dem Unternehmen eine siginifikante Chance - deren genaues Ausmaß die Expertin aber immer noch nicht ganz einschätzen kann./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,06 € 		Abst. Kursziel*:
-7,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,67%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

