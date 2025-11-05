FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 4,70 auf 5 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den finalen Quartalszahlen. Auch die Signale für das vierte Quartal seien solide./ag/tih



