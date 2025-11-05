Schaeffler Aktie
|6,81EUR
|0,10EUR
|1,42%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 4,70 auf 5 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den finalen Quartalszahlen. Auch die Signale für das vierte Quartal seien solide./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,52%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|6,79
|1,12%
