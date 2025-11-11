FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Punzet am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Schaeffler sollte in den kommenden Quartalen von seiner guten Positionierung nach der Vitesco-Übernahme sowie im Industriegeschäft profitieren. Zusätzliche Impulse erwartet der Experte aus den angekündigten Portfoliooptimierungen und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





