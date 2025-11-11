Schaeffler Aktie

6,82EUR -0,04EUR -0,58%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 5,25 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

