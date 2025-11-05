Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
05.11.2025 08:10:43
EQS-AFR: VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/qzffkgx4/verbund-zwischenbericht-q1-3-2025-deutsch.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/rsdn5pa1/verbund-interim-report-q1-3-2025-englisch.pdf
05.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2223946 05.11.2025 CET/CEST
