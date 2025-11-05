Verbund Aktie

EQS-AFR: VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.11.2025 / 08:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/qzffkgx4/verbund-zwischenbericht-q1-3-2025-deutsch.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/rsdn5pa1/verbund-interim-report-q1-3-2025-englisch.pdf

05.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet: www.verbund.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223946  05.11.2025 CET/CEST

05.11.25 Verbund Reduce Baader Bank
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
22.07.25 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
24.04.25 Verbund verkaufen Baader Bank
24.04.25 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

