EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2025 / Abschlussmeldung

CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Aktienrückkauf / Abschlussmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat den laufenden Aktienrückkauf („Aktienrückkaufprogramm 2025“) auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 abgeschlossen. Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 24. April 2026 hat die CANCOM SE im Rahmen des Aktienrückkaufs, dessen Beginn mit Ad-hoc-Mitteilung und Bekanntmachung vom 09. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 22. September 2025 mitgeteilt wurde („Aktienrückkaufprogramm 2025“), insgesamt 2.775.642 Aktien wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Gesamtzahl erworbener eigener Aktien

(in Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen

(in Euro) 22. September 2025 – 24. April 2026 2.775.642 25,0509



Der Aktienrückkauf wurde am 27. April 2026 vor Börsenbeginn abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 2.775.642 Stück. Dies entspricht 8,81 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ermächtigung zum Aktienrückkauf. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 25,0509 € (ohne Erwerbsnebenkosten).

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.

Der Erwerb der Aktien der CANCOM SE erfolgte durch eine von der CANCOM SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

München, 27. April 2026

CANCOM SE

Der Vorstand