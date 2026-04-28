CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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28.04.2026 08:49:42

CANCOM SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters dürften angesichts der zunehmenden Dynamik im öffentlichen Bereich eine gute Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dazu sollte Cancom von Effizienzsteigerungsmaßnahmen profitiert haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,05 € 		Abst. Kursziel*:
41,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,21%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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