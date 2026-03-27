CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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27.03.2026 15:17:16

CANCOM SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe Signale der Entspannung gesendet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Momentum sei zurück und die Nachfragebelebung aus dem vierten Quartal dürfte auch im neuen Jahr anhalten./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
23,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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