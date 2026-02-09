CANCOM Aktie
|24,50EUR
|-0,45EUR
|-1,80%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte von gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Kunden dürften zudem Investitionen vorgezogen haben, um höheren zu erwartenden Hardware-Preisen in diesem Jahr zu entgehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,80 €
|
Abst. Kursziel*:
4,84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
