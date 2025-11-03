freenet Aktie

03.11.2025 13:27:03

EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 22. Zwischenmeldung
freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 13:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 22. Zwischenmeldung

 

Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

 

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025 wurden insgesamt 36.819 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

 

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

 

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis 31. Oktober 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

 

Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs
(in €)		 Aggregiertes Volumen (in €)
27.10.2025 7.186 27,2933 196.129,65
28.10.2025 7.436 27,2205 202.411,64
29.10.2025 7.524 27,2020 204.667,85
30.10.2025 7.432 26,9166 200.044,17
31.10.2025 7.241 26,8113 194.140,62
Total 36.819 27,0891 997.393,93

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.113.228 Stück.

 

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (fn.de/aktienrueckkauf).

 

Hamburg, im November 2025

 

freenet AG

Der Vorstand


03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet: www.freenet.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222804  03.11.2025 CET/CEST

