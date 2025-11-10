RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

10.11.2025 11:41:43

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.11.2025 / 11:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 5
 

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November  2025 wurden insgesamt 87.510 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes Volumen (€)
03.11.2025 XETR 17.758 42,8403 € 760.758,05 €
04.11.2025 XETR 17.267 42,5210 € 734.210,11 €
05.11.2025 XETR 17.529 42,3565 € 742.467,09 €
06.11.2025 XETR 17.288 43,1170 € 745.406,70 €
07.11.2025 XETR 17.668 43,0266 € 760.193,97 €

 

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 441.043  Stück.


Essen, 10. November 2025

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand


10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet: www.rwe.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226894  10.11.2025 CET/CEST

04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
