RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
10.11.2025 11:41:43
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Zwischenmeldung Nr. 5
Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November 2025 wurden insgesamt 87.510 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 7. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 441.043 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226894 10.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|42,79
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.