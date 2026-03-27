CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
27.03.2026 08:01:20
EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 Munich
|Germany
|Internet:
|http://www.cancom.de
|End of News
|EQS News Service
|
103936 27.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
27.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|XETRA-Handel So performt der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
27.03.26
|EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, buy (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,85
|2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.