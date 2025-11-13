EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

13.11.2025 17:29:09

EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.11.2025 / 17:27 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Cord
Last name(s): Dohrmann

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Evotec SE

b) LEI
529900F9KI6OYITO9B12 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005664809

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.526 EUR 110,520.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.526 EUR 110,520.00 EUR

e) Date of the transaction
13/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: German Stock Exchange Frankfurt
MIC: XFRA


13.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Germany
Internet: www.evotec.com



 
End of News EQS News Service




101794  13.11.2025 CET/CEST





