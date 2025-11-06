EVOTEC Aktie
|5,81EUR
|-0,02EUR
|-0,34%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe im dritten Quartal deutlich die Erwartungen verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Abgabe eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) an Sandoz erwähnte der Experte aber positiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6,00 €
|
Abst. Kursziel*:
0,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,27%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
15:35
|EQS-CMS: Evotec SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)