5,41EUR 0,26EUR 5,09%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

12.11.2025 07:18:41

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,20 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die vergangene Woche sei für Evotec-Aktionäre unerfreulich gewesen mit einem Kursverlust von 26 Prozent, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aber selbst bei ausbleibenden größeren Meilensteinzahlungen sollte der Wirkstoffforscher das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) 2028 erreichen - wenn auch wohl nicht das Umsatzziel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,28 € 		Abst. Kursziel*:
89,32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,98%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

