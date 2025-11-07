EVOTEC Aktie

5,26EUR -0,56EUR -9,57%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

07.11.2025 11:39:25

EVOTEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

