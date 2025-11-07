FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/ag



