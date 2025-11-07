EVOTEC Aktie
|5,26EUR
|-0,56EUR
|-9,57%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,42 €
|
Abst. Kursziel*:
10,74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
15:26
|AKTIE IM FOKUS: Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen (dpa-AFX)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)