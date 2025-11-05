EVOTEC Aktie
|6,27EUR
|-0,75EUR
|-10,68%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
05.11.2025 09:24:54
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,20 Euro auf "Outperform" belassen. Die finanziellen Details des Deals mit Sandoz entsprächen im Wesentlichen seiner Erwartung, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Die Resultate des dritten Quartals hätten den Markt allerdings klar enttäuscht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11,20 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6,41 €
|
Abst. Kursziel*:
74,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,57%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|09:24
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|6,37
|-9,29%
