EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Susanne Fuchs, buy

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



14.02.2025 / 12:08 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Title: Dr. First name: Susanne Last name(s): Fuchs





2. Reason for the notification



a) Position / status





Position: Member of the administrative or supervisory body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE000A3E5D56





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



35.55 EUR 1777.50 EUR



35.55 EUR 3555.00 EUR



35.55 EUR 19552.50 EUR



35.55 EUR 142.20 EUR



35.55 EUR 3163.95 EUR



35.55 EUR 3555.00 EUR



35.55 EUR 2381.85 EUR



35.55 EUR 6718.95 EUR



35.50 EUR 2414.00 EUR



35.45 EUR 1843.40 EUR



35.45 EUR 14818.10 EUR



35.35 EUR 1838.20 EUR



35.45 EUR 5423.85 EUR



35.45 EUR 7196.35 EUR



35.45 EUR 8968.85 EUR



35.45 EUR 12442.95 EUR



35.30 EUR 1765.00 EUR



35.30 EUR 7095.30 EUR



35.35 EUR 9084.95 EUR



35.10 EUR 561.60 EUR



35.10 EUR 2983.50 EUR



35.15 EUR 4745.25 EUR



35.05 EUR 3680.25 EUR



34.85 EUR 1881.90 EUR



34.85 EUR 1881.90 EUR



34.85 EUR 1881.90 EUR



34.90 EUR 1779.90 EUR



34.90 EUR 1779.90 EUR



34.90 EUR 5304.80 EUR



34.90 EUR 1884.60 EUR



34.85 EUR 3624.40 EUR



34.80 EUR 1844.40 EUR



34.80 EUR 1844.40 EUR



34.80 EUR 1844.40 EUR



34.85 EUR 1777.35 EUR



34.85 EUR 34.85 EUR



34.85 EUR 1777.35 EUR



34.85 EUR 174.25 EUR



34.70 EUR 2082.00 EUR



34.70 EUR 832.80 EUR



34.70 EUR 1041.00 EUR



34.70 EUR 3643.50 EUR



34.70 EUR 104.10 EUR



34.75 EUR 3718.25 EUR



34.70 EUR 3747.60 EUR



34.75 EUR 1772.25 EUR



34.75 EUR 5733.75 EUR



34.70 EUR 4545.70 EUR



34.75 EUR 1737.50 EUR



34.75 EUR 3544.50 EUR



34.65 EUR 5613.30 EUR



34.65 EUR 5336.10 EUR



34.55 EUR 2003.90 EUR



34.45 EUR 6958.90 EUR



34.60 EUR 4221.20 EUR



34.55 EUR 3213.15 EUR



34.50 EUR 6865.50 EUR



34.45 EUR 3445.00 EUR



34.35 EUR 1889.25 EUR



34.20 EUR 1778.40 EUR



34.25 EUR 171.25 EUR



34.25 EUR 137.00 EUR



34.25 EUR 68.50 EUR



34.25 EUR 616.50 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



35.08559 EUR 229845.70 EUR





e) Date of the transaction

13/02/2025; UTC+1

f) Place of the transaction





Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





