GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
21.05.2026 13:07:42
EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105056 21.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
16:50
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf (EQS Group)
|
16:50
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy (EQS Group)
|
13:07
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, buy (EQS Group)
|
13:07
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, Kauf (EQS Group)
|
20.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
20.05.26
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)