HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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05.06.2026 09:51:40

EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Dr. Andreas Mattner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 09:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Mattner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HAMBORNER REIT AG

b) LEI
529900EJTD8IR1GN0P96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2333

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,585 EUR 3.988,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,5850 EUR 3.988,9500 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Hamburg
MIC: XHAM


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Internet: www.hamborner.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105356  05.06.2026 CET/CEST





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